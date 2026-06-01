В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал сотрудник скорой помощи

ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Брянской области. В результате удара пострадал медик, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук на платформе «Макс».

По его словам, медики ехали, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшей в поселок Старый Ропск.

В это время в машину попал и сдетонировал FPV-дрон.

«Несмотря на то, что сотрудник получил осколочные ранения, бригада скорой смогла забрать пострадавшую и отвезти в больницу», — сообщил Ковальчук.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и ликвидировали 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

