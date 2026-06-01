В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал сотрудник скорой помощи
ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Брянской области. В результате удара пострадал медик, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук на платформе «Макс».
По его словам, медики ехали, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшей в поселок Старый Ропск.
В это время в машину попал и сдетонировал FPV-дрон.
«Несмотря на то, что сотрудник получил осколочные ранения, бригада скорой смогла забрать пострадавшую и отвезти в больницу», — сообщил Ковальчук.
Ранее дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и ликвидировали 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
