Сборная Финляндии обыграла швейцарцев стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии в овертайме обыграла команду Швейцарии и в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею, сообщает ТАСС .

Матч прошел в Цюрихе. Сборная Финляндии со счетом 1:0 в овертайме обыграла швейцарцев.

Шайбу на 71-й минуте отправил в ворота нападающий Конста Хелениус, принеся своей команде победу.

До этого сборная Финляндии выигрывала золотые медали в 1995, 2011, 2019 и 2022 годах.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что отмена решения о недопуске сборной России может ускорить ее возвращение на международные турниры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.