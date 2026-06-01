В Подмосковье автобус сбил двух подростков на электросамокате

В Подмосковье двое несовершеннолетних на электросамокате попали в ДТП с автобусом, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

ДТП произошло вечером 31 мая около одного из домов, расположенных на улице Рабочая. Двое подростков, которые ехали на одном электросамокате по пешеходному переходу, попали под колеса автобуса.

В результате аварии один подросток госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее массовое ДТП произошло в Богородском округе Подмосковья. В результате аварии один человек погиб, еще восемь пострадали.

