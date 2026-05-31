В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.
«… ведены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Подобные решения обычно принимаются в связи с работой систем противовоздушной обороны или другими факторами, требующими повышенной безопасности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.