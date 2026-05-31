Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице и Подмосковье из-за тумана, сообщает ТАСС .

Туман ожидается в период с полуночи до 10:00 мск.

В столичном комплексе городского хозяйства подтвердили, что в столице ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что 31 мая днем в Московском регионе ожидается облачная погода. Будут кратковременный дождь, гроза.

