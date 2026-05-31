В Москве на стройплощадке погибли 2 человека

В Москве 2 человека погибли в результате ремонтных работ на Ленинградском проспекте, сообщает ТАСС .

Отмечается, что еще один человек пострадал.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте на стройплощадке во время проведения работ. Известно, что один человек погиб сразу, еще двух госпитализировали в больницу, где один из них умер. За жизнь второго борются врачи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что вечером 31 мая на строительной площадке на севере Москвы взорвался газовый баллон.

