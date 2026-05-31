Газовый баллон взорвался на строительной площадке на севере Москвы

Вечером 31 мая на строительной площадке на севере Москвы взорвался газовый баллон, сообщает Telegram-канал « 112 ».

По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб.

Известно, что взрыв произошел на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, пострадали 3 человека, у одного 70% ожогов тела.

Ранее пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва газа в Республике Ингушетия. Чрезвычайное происшествие случилось в частном доме.

