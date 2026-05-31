В Подмосковье за нарушение правил пожарной безопасности в лесах оштрафован агрохолдинг

28 мая 2026 года компания–сельхозпроизводитель из Зарайска вновь привлечена к ответственности. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ). На компанию наложен административный штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области продолжает борьбу с нарушителями лесного законодательства.

28 мая 2026 года компания–сельхозпроизводитель из Зарайска вновь привлечена к ответственности. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ). На компанию наложен административный штраф в размере 200 тысяч рублей.

В прошлом году общество уже было оштрафовано на 1 миллион рублей за действия, приведшие к пожару и ущербу лесам на сумму более 9 тысяч рублей. Тогда все финансовые обязательства были исполнены.

В комитете лесного хозяйства Московской области напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Бережное отношение к лесу — это закон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.