Росгвардейцы провели военно-патриотическую игру «Зарница» в Подмосковье

27 мая 2026 года в преддверии Международного дня защиты детей, а также празднования 10-летия образования Росгвардии сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области организовали для воспитанниц общеобразовательной организации «Александровская гимназия» военно-патриотическое мероприятие «Зарница».

В ходе состязаний девочки продемонстрировали мастерство строевой подготовки: четко выполняли команды, маршировали в строю и отрабатывали повороты на месте и в движении.

Следующий этап включал приемы самообороны. Под руководством опытных инструкторов Росгвардии участницы освоили элементы самозащиты, соблюдая правила безопасности.

На огневом рубеже гимназистки потренировались в стрельбе по мишеням из пневматического оружия. Каждая участница получила возможность проявить меткость и выдержку, выполняя упражнения под наблюдением сотрудников вневедомственной охраны.

Решающим испытанием стало традиционное перетягивание каната. Этот этап потребовал от команд не только физической силы и слаженности действий, но и умение действовать в коллективе.

Особый интерес вызвало знакомство с экипировкой и специальными средствами Росгвардии. Ученицы с энтузиазмом задавали вопросы о назначении каждого элемента и условиях его применения.

По окончании военно-патриотической игры правоохранители торжественно наградили команду-победительницу кубком, а все участницы получили сладкие призы в знак признания их стараний и боевого настроя.

