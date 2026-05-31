Мособлводоканал оказал более 1 700 консультаций жителям Подмосковья в мае

В сентябре прошлого года на территории округов Подмосковья заработал единый бесплатный номер Мособлводоканала. На телефонную линию в мае поступило 1 727 звонков от жителей округов Павлово-Посадский, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский, Шатура и Орехово-Зуевский, Егорьевск, Чехов и Воскресенск, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Единый бесплатный номер 8(800)222-02-05 работает в режиме 24/7, позволяя жителям оперативно получать консультации по самым разным вопросам, не покидая дома. Специалисты готовы помочь разобраться в технических нюансах, порядке подключения к сетям, оформлении документов на ввод приборов учета в эксплуатацию, а также проконсультировать по выбору фильтров и многое другое.

Каждое обращение рассматривается индивидуально.Особое внимание уделяется ситуациям, которые невозможно разрешить дистанционно. По каждому сообщению, требующему присутствия специалиста на месте, незамедлительно формируется выездная бригада.

Мастера проводят полную оценку ситуации непосредственно на объекте и выполняют весь комплекс необходимых работ. Такой проактивный подход позволяет быстро реагировать на возникшие неполадки и предотвращать возможные осложнения.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.