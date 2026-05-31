Наталья Чудакова поучаствовала в мероприятиях ко Дню российского предпринимательства в Подмосковье

В городских округах Московской области прошли деловые встречи, торжественные церемонии и дискуссионные площадки, приуроченные ко Дню российского предпринимательства. Исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова приняла участие в ряде мероприятий, посвященных поддержке и развитию подмосковного бизнеса, а также поздравила предпринимателей региона с профессиональным праздником.

В городском округе Балашиха в усадьбе Горенки состоялась встреча в формате «Диалог бизнеса и власти». Участники обсудили актуальные вопросы ведения предпринимательской деятельности, взаимодействие бизнеса с органами власти, а также меры, направленные на снижение административных барьеров и повышение доступности поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Богородском городском округе праздничная программа была связана с юбилейной премией «Меркурон», которая на протяжении десяти лет объединяет активных представителей делового сообщества, поддерживает предпринимательские инициативы и способствует развитию деловых связей. Наталья Чудакова отметила, что такие проекты помогают видеть реальный вклад предпринимателей в экономику региона, создание рабочих мест и развитие территорий.

Мероприятия ко Дню предпринимательства также прошли в Ленинском городском округе, Мытищах и Дмитровском округе. На муниципальных площадках предпринимателей награждали за вклад в развитие экономики, благотворительность и общественную деятельность, обсуждали меры поддержки бизнеса, развитие деловой среды, инвестиционную активность и укрепление сотрудничества между предпринимательским сообществом, органами власти и институтами поддержки.

«Для нас важно, чтобы День предпринимателя был не только праздничной датой, но и рабочей площадкой для содержательного диалога. Именно в прямом общении с бизнесом можно увидеть реальные запросы предпринимателей, услышать проблемные вопросы и вместе найти практические решения», — подчеркнула Наталья Чудакова.

Она также отметила, что институт Уполномоченного продолжит работу с предпринимателями в муниципалитетах Московской области, включая выездные встречи, консультации, взаимодействие с общественными приемными, деловыми объединениями, торгово-промышленными палатами и органами местного самоуправления.

День российского предпринимательства ежегодно отмечается 26 мая. Для Подмосковья этот праздник имеет особое значение: малый и средний бизнес создает рабочие места, развивает территории, участвует в социальных и благотворительных проектах, формирует устойчивую экономическую основу муниципалитетов.

