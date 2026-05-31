Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Пермском крае

На 112-м км автодороги Р-243 в Пермском крае столкнулись грузовик и легковой автомобиль. погибли четыре человека, сообщает «112» .

Авария произошла на подъезде к Ижевску. К сожалению, двое детей и двое взрослых скончались.

Еще один ребенок, который находился в легковой машине, пострадал. О его текущем состоянии и возможных повреждениях ничего не известно.

Ранее массовое ДТП произошло в Богородском округе Подмосковья. В результате аварии один человек погиб, еще восемь пострадали.

