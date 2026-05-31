1 погиб и 8 пострадали при опрокидывании автобуса на трассе в Подмосковье

Прокуратура контролирует выяснение всех причин и обстоятельств дорожной аварии с участием пассажирского автобуса в Подмосковье. В ДТП погиб один и пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

ДТП случилось 31 мая около 09:00 на 93-м километре трассы А-107 Московского малого кольца. Toyota ехала по обочине и врезалась в ехавший в попутном направлении Ford.

После удара японскую иномарку выбросило на встречную полосу движения. Там Toyota столкнулась со следующим автомобилем, Kia, а также с рейсовым автобусом, ехавшем по маршруту «Ногинск – Ямкино». От сильного столкновения общественный транспорт опрокинулся.

В салоне автобуса в момент аварии ехали 10 человек. Одна из пассажирок от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще восьми людям потребовалась помощь врачей. Они обратились в медицинские учреждения.

Возбуждено уголовное дело по 3 части статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека»).

Ранее сообщалось, что ДТП случилось в Богородском округе.

