Человек погиб в массовом ДТП с маршруткой в Богородском округе

На 93-м км трассы А-107 ММК в Богородском округе произошло ДТП с участием нескольких авто и маршрутки, погиб один человек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Авария произошла в воскресенье в районе 09:20.

Предварительно, водитель за рулем Toyota ехал по обочине и врезался в легковой автомобиль Ford, двигавшийся по трассе в попутном направлении. От удара Toyota выехала на встречную полосу, где врезалась в легковую машину Kia и маршрутный автобус, который после ДТП опрокинулся.

В результате аварии скончался один пассажир автобуса. Кроме того, восемь человек обратились за медпомощью.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам начатой проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законами РФ.

