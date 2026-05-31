Россияне раскритиковали Канье Уэста за выступление под фонограмму в Турции

Масштабное выступление Канье Уэста в турецком Стамбуле, собравшее почти 120 тыс. зрителей, вызвало волну недовольства среди гостей мероприятия из России. Посетители исторического шоу остались разочарованы качеством проведения концерта и поведением самого исполнителя, рассказали SHOT посетившие событие люди.

Рэпер якобы отнесся к работе без должной самоотдачи. Претензии фанатов коснулись творческой части.

Программу не стали открывать выступлениями диджеев или других музыкантов, которые должны разогреть публику. Прозвучавший репертуар также не оправдал ожиданий. Уэста обвинили в исполнении малоизвестных композиций и пение под фонограмму, в которую он периодически не попадал.

Помимо этого, критике подверглась брендированная одежда, продававшаяся на площадке. Покупатели сочли ее качество неоправданно низким для заявленной стоимости.

Логистические просчеты омрачили и саму поездку на стадион. Общественный транспорт не сумел оперативно развезти огромную толпу после завершения концерта. Из-за этого людям пришлось добираться пешком вдоль проезжей части.

Некоторые фанаты были вынуждены преодолеть около пяти километров ради возможности поймать такси. Ему предшествовали многочасовые заторы на входе, оборачивавшиеся давкой и конфликтами. Их приходилось гасить сотрудникам службы безопасности. Внутри арены зрители столкнулись с дефицитом посадочных мест, плохим питанием и курением прямо на трибунах.

При этом само событие на Олимпийском стадионе Стамбула официально вошло в историю мировой музыки. Канье Уэст сумел установить абсолютное достижение по числу проданных билетов на сольное стадионное шоу. Он собрал 118 тыс. человек.

