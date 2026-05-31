ВСУ атаковали территорию общеобразовательной школы в Запорожской области

сегодня в 13:28

В воскресенье противник атаковал территорию общеобразовательной школы в городе Васильевке Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что ударом был поврежден школьный автобус и окна школы.

«Благо никто не пострадал. Пострадавших в эпицентре удара также нет», — добавил Балицкий.

По его словам, на месте происшествия уже работают оперативные службы.

Ранее ВСУ атаковали под Донецком рейсовый автобус.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.