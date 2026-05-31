ВСУ атаковали территорию общеобразовательной школы в Запорожской области
Фото - © РИА Новости
В воскресенье противник атаковал территорию общеобразовательной школы в городе Васильевке Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
Он уточнил, что ударом был поврежден школьный автобус и окна школы.
«Благо никто не пострадал. Пострадавших в эпицентре удара также нет», — добавил Балицкий.
По его словам, на месте происшествия уже работают оперативные службы.
Ранее ВСУ атаковали под Донецком рейсовый автобус.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.