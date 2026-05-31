Мужчина из Латвии обманул почти 100 россиян на 1,5 млрд при покупке имущества

Гражданин Латвии присвоил полтора миллиарда рублей, которые российские граждане и коммерческие структуры вносили в качестве обеспечительных взносов для покупки недвижимости на аукционах. Потерпевшими от действий организатора торгов признаны порядка ста физлиц, а также ряд фирм, сообщает SHOT .

Один из пострадавших планировал приобрести 31-метровую квартиру в Химках Московской области через онлайн-площадку. Он надеялся на сниженную стоимость лота.

Для допуска к процедуре молодой человек перевел компании-оператору торгов обязательный залог в размере 411 тысяч рублей. Он ожидал купить жилье за три миллиона.

Объект в итоге достался другому претенденту, предложившему более высокую ставку. Однако вернуть свои деньги обратно Есен не смог. Вся сумма списалась с баланса платформы, а администрация ресурса перестала выходить на связь.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что фирма систематически удерживала чужие деньги на протяжении нескольких лет. Совокупный объем финансовых претензий к компании со стороны обманутых клиентов достиг полутора млрд рублей. Бенефициаром компании является уроженец латвийской Юрмалы Александр К.

Помимо этого, за предпринимателем числится задолженность в 93 млн рублей по 144 исполнительным производствам. Его фирма задолжала налоговой службе еще около одного млн.

Несмотря на масштабные долги и судебные иски, Александр К. продолжает находиться в Москве. При попытке журналистов получить комментарии относительно деятельности фирмы и невозврата средств пострадавшим, бизнесмен прервал телефонный разговор.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.