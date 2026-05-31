Селезнев: В Подмосковье 12 тысяч СНТ нуждаются в модернизации

Первый заместитель председателя комитета по энергетике Валерий Селезнев провел круглый стол «Ресурсоснабжение СНТ в Московской области: электричество, газ, вода и инфраструктура для комфортного проживания». Участниками стали первый заместитель министра энергетики Московской области Виталий Акуличев, первый заместитель председателя Комитета по ценам и тарифам Алина Дозорова, заместитель министра ЖКХ Павел Жарков, депутат Мособлдумы Владимир Бутенко, представители «Россетей» и «Мособлгаза», президент Ассоциации председателей СНТ Дарья Антонова, а также председатели подмосковных товариществ.

«В Подмосковье больше 12 тысяч СНТ. Многие давно перестали быть сезонными — это полноценное жилье. Но сети старые, нагрузки выросли, а вопросы к энергетикам, газовикам и дорожникам только множатся. Мы собрали за одним столом тех, кто может дать ответы. Такой состав — профильные замы министерств, руководители ресурсоснабжающих организаций позволяет не просто говорить о проблемах, а принимать решения. Часть вопросов председателей СНТ решили прямо в зале. Остальные обобщим и проработаем на федеральном уровне», — заявил Валерий Селезнев.

Электроснабжение: передача сетей «Россетям» уже работает

Ключевой вопрос — изношенные электросети и нехватка мощностей. Решение — это передача сетей на баланс «Россетей». Уже более 7 300 СНТ передали энергосети и сняли с себя бремя расходов на ремонт и обслуживание.

Социальная газификация: процесс идет, но не так быстро

Программа Президента работает, но ее тормозят спорные вопросы: статус территории, оформление земель, готовность домов к приему газа.

«Газ до забора — бесплатно. Но чтобы завести его в дом, нужно решить юридические формальности. Эту работу будем продолжать», — пояснил Селезнев.

Водоснабжение и дороги: доступ для экстренных служб

Участники обсудили необходимость нормальных подъездов для аварийных бригад, газовиков, мусоровозов, пожарных и скорой помощи. Особенно осенью и зимой, когда проезд затруднен.

«Без дорог нет инфраструктуры. Если зимой в СНТ не может проехать пожарная машина или скорая — это вопрос безопасности людей», — подчеркнул парламентарий.

Тарифы: нужен единый понижающий коэффициент

Представители СНТ выступили с инициативой ввести единый понижающий коэффициент при расчетах за электроэнергию — от 0,7 до 1. ФАС уже обсуждает эту возможность.

«Сейчас дачники платят по полной ставке, хотя потребление у них часто ниже городского. Понижающий коэффициент — это справедливость», — считает Селезнев.

Круглый стол в Одинцове показал: проблемы СНТ решаемы, если за стол переговоров садятся те, кто реально может повлиять на ситуацию. Часть насущных вопросов председателей СНТ решили прямо на встрече. Остальные обобщены и будут проработаны на федеральном уровне.

«Вместе продолжим делать все, чтобы инфраструктура подмосковных СНТ вышла на новый уровень. Спасибо коллегам за конструктивный диалог», — завершил Валерий Селезнев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.