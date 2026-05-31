Жители Обнинска забили тревогу из-за мертвой рыбы и глистов на пляже
Фото - © Ирина Борсученко / Фотобанк Лори
У берега реки Протвы житель Обнинска Калужской области заметил червяков, визуально похожих на глистов. Они шевелились в воде, рассказал Telegram-каналу «ЧП Обнинск» подписчик.
На отдалении от берега заметили всплывшие трупы рыб.
«Непонятные какие-то червяки возле берега. Все ими кишит», — прокомментировал увиденное подписчик, приславший видео.
На записи десятки жутких длинных, но тонких червяков плавают на одном месте и шевелят «телом». Чуть дальше от берега таких существ значительно меньше.
Также у берега заметны трупы рыб. Они всплыли на поверхность. Причина такого явления не называется.
