Жители Обнинска забили тревогу из-за мертвой рыбы и глистов на пляже

У берега реки Протвы житель Обнинска Калужской области заметил червяков, визуально похожих на глистов. Они шевелились в воде, рассказал Telegram-каналу « ЧП Обнинск » подписчик.

На отдалении от берега заметили всплывшие трупы рыб.

«Непонятные какие-то червяки возле берега. Все ими кишит», — прокомментировал увиденное подписчик, приславший видео.

На записи десятки жутких длинных, но тонких червяков плавают на одном месте и шевелят «телом». Чуть дальше от берега таких существ значительно меньше.

Также у берега заметны трупы рыб. Они всплыли на поверхность. Причина такого явления не называется.

