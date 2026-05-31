Аферист с доски объявлений обманул 3 россиян на сотни тысяч рублей в фудкортах

Российский суд вынес приговор «предпринимателю» Никите, который обманным путем завладел более 250 тыс. рублей трех вкладчиков. Пострадавшие искали проекты для инвестиций на одной из популярных онлайн-досок объявлений, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Предприимчивый молодой человек предлагал россиянам профинансировать несколько направлений деятельности. Среди них — реализация брендовых предметов одежды, изготовление еды для собак, а также выпуск молочной продукции.

Все официальные переговоры с потенциальными партнерами «коммерсант» организовывал на фудкортах крупных торгово-развлекательных комплексов и в залах популярной сети ресторанов быстрого питания. После достижения устных договоренностей фигурант высылал клиентам бланки договоров займа через мессенджер WhatsApp*.

В общей сложности от действий злоумышленника пострадали как минимум три человека. Суммарный ущерб составил более 250 тыс. рублей.

Близкие родственники и девушка мошенника до последнего момента были уверены в его добропорядочности, а также легальности стартапов. После задержания сотрудниками правоохранительных органов мужчина признал вину и сослался на серьезные финансовые трудности.

В прошлом обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. С учетом всех обстоятельств дела афериста приговорили к трем годам лишения свободы условно.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

