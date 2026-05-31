Боевики ВСУ обстреляли отремонтированную школу бокса в Энергодаре
Фото - © Telegram-канал главы городского округа Максима Пухова
Вооруженные силы Украины совершили атаку на гражданскую инфраструктуру Энергодара Запорожской области РФ, выбрав целью капитально отремонтированную три года назад школу бокса имени Манзули. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава городского округа Максим Пухов.
Школа бокса считается ключевым центром спортивной жизни города. Глава муниципалитета напомнил, что в 2023 году на данном объекте закончились модернизация и капитальный ремонт. Их воплотили в жизнь при содействии «Росатома».
В обновление комплекса были инвестированы значительные ресурсы. Проект рассматривался как стратегический вклад в организацию детского досуга и укрепление здоровья подрастающего поколения.
В результате разрывов боеприпасов в спортивном учреждении выбило оконные стекла. Осколками также посекло пассажирский автобус, задействованный для транспортировки воспитанников на выездные турниры. Еще повреждены несколько припаркованных поблизости легковых автомобилей.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.