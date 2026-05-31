Боевики ВСУ обстреляли отремонтированную школу бокса в Энергодаре

Вооруженные силы Украины совершили атаку на гражданскую инфраструктуру Энергодара Запорожской области РФ, выбрав целью капитально отремонтированную три года назад школу бокса имени Манзули. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава городского округа Максим Пухов.

Школа бокса считается ключевым центром спортивной жизни города. Глава муниципалитета напомнил, что в 2023 году на данном объекте закончились модернизация и капитальный ремонт. Их воплотили в жизнь при содействии «Росатома».

В обновление комплекса были инвестированы значительные ресурсы. Проект рассматривался как стратегический вклад в организацию детского досуга и укрепление здоровья подрастающего поколения.

В результате разрывов боеприпасов в спортивном учреждении выбило оконные стекла. Осколками также посекло пассажирский автобус, задействованный для транспортировки воспитанников на выездные турниры. Еще повреждены несколько припаркованных поблизости легковых автомобилей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.