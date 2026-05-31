Москвичку лишили иномарки из-за пьяного вождения без прав

49-летняя автоледи из Москвы по решению суда осталась без иномарки после злостного нарушения ПДД, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Москвичка ездила на Mercedes и не всегда соблюдала правила дорожного движения. В первый раз, когда ее остановили, женщина отказалась от прохождения медосвидетельствования, ее привлекли к административной ответственности с лишением права управления авто.

Но нарушительницу это не остановило. 9 марта пьяная горожанка снова села за руль, не имея на это законных оснований. Ее остановили полицейские на улице 50 лет Октября. Медосвидетельствование она согласилась пройти, у нее выявили состояние алкогольного опьянения.

Злоумышленница признана виновной по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию). Москвичке назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов, также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года и 9 месяцев.

С учетом позиции прокуратуры по закону иномарку осужденной стоимостью свыше 1,5 млн рублей, конфисковали и обратили в собственность государства. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

