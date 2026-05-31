Специалисты МАГАТЭ зарегистрировали внешние повреждения зала ЗАЭС после атаки

Группа специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выявила небольшие внешние повреждения машинного зала Запорожской АЭС после атаки беспилотника ВСУ, сообщается в канале МАГАТЭ в X .

При осмотре здания группа нашла повреждения металлического люка доступа, который находится на нескольких уровнях здания. Кроме того, специалисты обнаружили несколько обломков и остатки сгоревшего оптического волокна на земле.

В МАГАТЭ отметили, что наблюдения группы соответствуют последствиям удара БПЛА. Атака была проведена ВСУ 30 мая.

Эксперты запросили доступ внутрь здания. По их словам, оно находится рядом с реакторным блоком № 6, поэтому его хотели обследовать. Во время осмотра специалистам приказали укрыться, услышав звук дронов поблизости и выстрелы. Сотрудники агентства также смогли подтвердить с помощью измерительного оборудования, что уровни радиации остаются в пределах нормы.

Как сказал генеральный директор Рафаэль Гросси, удар 30 мая по ЗАЭС был серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Нападения на такие объекты недопустимы и должны прекратиться.

Также 31 мая на станции уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель» в результате атаки ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.