Специалисты МАГАТЭ зарегистрировали внешние повреждения зала ЗАЭС после атаки
Фото - © Пётр Соболев / Фотобанк Лори
Группа специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выявила небольшие внешние повреждения машинного зала Запорожской АЭС после атаки беспилотника ВСУ, сообщается в канале МАГАТЭ в X.
При осмотре здания группа нашла повреждения металлического люка доступа, который находится на нескольких уровнях здания. Кроме того, специалисты обнаружили несколько обломков и остатки сгоревшего оптического волокна на земле.
В МАГАТЭ отметили, что наблюдения группы соответствуют последствиям удара БПЛА. Атака была проведена ВСУ 30 мая.
Эксперты запросили доступ внутрь здания. По их словам, оно находится рядом с реакторным блоком № 6, поэтому его хотели обследовать. Во время осмотра специалистам приказали укрыться, услышав звук дронов поблизости и выстрелы. Сотрудники агентства также смогли подтвердить с помощью измерительного оборудования, что уровни радиации остаются в пределах нормы.
Как сказал генеральный директор Рафаэль Гросси, удар 30 мая по ЗАЭС был серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Нападения на такие объекты недопустимы и должны прекратиться.
Также 31 мая на станции уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель» в результате атаки ВСУ.
