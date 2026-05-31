Неонацисту из Петербурга предъявили обвинение в убийстве 20-летней давности

Обвинение в убийстве, совершенном в 2006 году, предъявили одному из самых известных неонацистов нулевых в Петербурге — Кириллу П, сообщает «Mash на Мойке» .

В начале 2000-х годов мужчина состоял в одной из самых жестоких скинхед-группировок Северной столицы. Банду связывали с несколькими нападениями на приезжих и бездомных.

После задержания главаря ОПГ приговорили к 24 годам колонии строгого режима, активные участники получили от 16 лет лишения свободы. А Кирилл П. отделался 3 годами в СИЗО.

До ареста мужчина называл себя язычником, а после освобождения из СИЗО внезапно сменил идеологию и занялся вербовкой в «Исламское государство»*. Позднее он попытался уехать в Сирию, но его задержали и приговорили еще к 4 годам колонии.

30 мая мужчину снова задержали по делу почти 20-летней давности. Как считают следователи, в 2006 году он вместе с участниками банды на улице Хлопина в Петербурге напал на двух иностранок. Женщин били ножами, позднее одна из пострадавших погибла. Следствие предъявило Кириллу П. обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Злоумышленника отправили в СИЗО до 23 июня.

*Террористическая организация, признана в России экстремистской и запрещена.

