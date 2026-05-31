46 человек погибли в Мьянме после взрыва в здании

В здании в деревне Каунгтуп на северо-востоке Мьянмы, где, возможно, хранилась взрывчатка для горнодобывающей промышленности, произошел взрыв, из-за которого погибли 46 человек, в том числе шестеро детей, сообщает Associated Press .

Район, где произошло ЧП, находится примерно в 3 км к югу от границы с Китаем. Территория под контролем Национальной освободительной армии Таанг, этнической вооруженной группировки, которая иногда воюет против центрального правительства страны.

Анонимный спасатель рассказал, что 74 пострадавших доставили в городскую больницу. На месте продолжаются спасательные работы.

Еще один спасатель добавил, что из-за взрыва свыше 100 домов вблизи места происшествия получили повреждения.

