Ушла из жизни хормейстер и педагог Мариинского театра Ольга Джанаева

Скончалась народная артистка Республики Северная Осетия — Алания, выдающийся хормейстер и педагог Ольга Джанаева, сообщается на сайте Мариинского театра.

Ей было 76 лет.

Как худрук мужского хора национальной песни филиала театра в Северной Осетии — Алании Джанаева стремилась к сохранению и развитию местного песенного фольклора. На гастролях с коллективом хормейстер знакомила зрителей с уникальной культурой Северной Осетии.

Талант Джанаевой и ее безграничная преданность искусству навсегда оставят след в сердцах тех, кто знал и любил ее творчество.

Художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев выразил искренние соболезнования родным и ученикам Джанаевой

