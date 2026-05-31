Мальчик погиб в результате атаки дрона ВСУ в Геническе

Как добавил глава региона, предварительно, в результате атаки травмированы пять человек. Из-за БПЛА погиб мальчик 2020 года рождения.

«Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов», — подчеркнул Сальдо.

Также он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор уточнил, что пострадавшим в ЧП оказывается необходимая помощь.

