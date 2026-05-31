У нас есть одна очень серьезная цель: Лукашенко прокомментировал заявления Киева

Как рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко, страна в ответ на угрозы властей Украины определила одну «очень серьезную цель» с точными координатами, сообщает ТАСС .

Журналисты попросили Лукашенко дать комментарий к приходящим из Киева агрессивным заявлениям, в том числе о каких-то определенных 500 потенциальных целях в Беларуси.

«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что в Киеве это тоже понимают. При этом угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес белорусской стороны Александр Лукашенко назвал «трепом».

Ранее белорусский президент в ходе рабочей встречи с главой Минобороны республики Виктором Хрениным заявил, что страна готовится к войне.

