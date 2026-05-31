Обнажились кости: пациент Хабаровской больницы заживо сгнил за год

В Краевой больнице имени Сергеева в Хабаровском крае заживо сгнил пациент. При этом за год медучреждению вынесли 15 предостережений, касающихся нарушений в диагностике и лечении, сообщает Baza .

Родственники пациентов данного медучреждения жалуются на грубое отношение, проблемы с оказанием помощи и несвоевременное лечение тяжелых больных. Медучреждению выносили предостережения за ошибки в назначении препаратов, задержки госпитализации онкобольных и выдачу приостановленных лекарств.

Одной из жертв больницы стал 76-летний пациент, который поступил на лечение с инсультом. Мужчине сделали операцию по удалению тромба, а потом он почти месяц был в тяжелом состоянии. Поэтому у пациента развился глубокий пролежень, о котором семья узнала от санитарки.

После жалобы в Минздрав мужчину перевели в другую больницу, где у него врачи диагностировали пролежень четвертой стадии с загноением тканей. Просвет пролежня достигал 10 см, обнажая кости таза. Спасти пациента медикам не удалось.

СК два раза возбуждал уголовное дело о халатности, но местная прокуратура его отменяла, несмотря на личный контроль данного дела со стороны главы СК РФ Александра Бастрыкина. Сегодня проводится расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. Родные умершего пациента требуют переквалификации статьи и проверки документов, которые, как они думают, в больнице исказили.

