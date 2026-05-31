Для управляющих организаций Подмосковья законодательством вводятся новые лицензионные требования

Утверждены изменения в Постановление Правительства РФ № 1110, регулирующее лицензирование предпринимательской деятельности по управлению МКД. Об этом сообщила пресс-служба министерства содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К управляющим организациям, осуществляющим управление МКД на территории Московской области, и к соискателям лицензии, которые только планируют управлять МКД на территории региона и хотят получить лицензию на их управление, с 1 сентября 2026 года будут применяться новые лицензионные требования.

Соискатель лицензии и лицензиат должен иметь в штате организации либо в штате лица, привлекаемого по гражданско-правовому договору, не менее 1 работника, выполняющего следующие трудовые функции:

исправную работу инженерных систем, электрооборудования, приборов учета и общедомового имущества для бесперебойного предоставления коммунальных услуг;

уборку подъездов, мест общего пользования и придомовой территории;

проведение работ по текущему ремонту и сезонную подготовку общего имущества МКД, а также элементов благоустройства.

Для управления МКД УО необходимо иметь нежилое помещение: в собственности, аренде или пользовании по гражданско-правовому договору для приема и хранения подлинников документов по управлению домом — решений и протоколов ОСС, технической документации.

За управление МКД с грубым нарушением лицензионных требований предусмотрена административная ответственность:

для должностных лиц — штраф от 100 до 250 тыс. рублей либо дисквалификация до трех лет;

для юрлиц и ИП — штраф от 300 до 350 тыс. рублей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

