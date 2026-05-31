Многоквартирный дом распечатали на 3D-принтере во Франции

Этот дом построили в городе Реймс. Он стоит рядом с похожими по архитектуре многоэтажками, возведенными традиционным способом.

3D-печать бетонных стен и несущих конструкций специалисты закончили за 34 дня, хотя изначально думали, что потратят на это 50 дней. А соседние дома строители сдавали примерно на три месяца дольше.

Площадь жилого дома составила около 800 кв. м, при этом у каждой квартиры сделан балкон.

Местные девелоперы планируют и следующий проект. Это будет дом примерно на 40 квартир с использованием двух строительных принтеров. Если данная технология покажет себя столь же хорошо, то 3D-печать поможет специалистам сильно ускорить и удешевить процесс строительства жилья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.