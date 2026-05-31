Умер спортивный комментатор и «голос снукера» в РФ Владимир Синицын

Причиной смерти комментатора стала остановка сердца из-за разрыва аорты.

Трагедия произошла, когда Синицын был у друзей в Германии, с которыми вместе играл в бильярд. Во время партии комментатору стало плохо, его экстренно доставили в больницу, где он скончался.

Последние годы мужчина постоянно жил в Латвии. В Ригу он перебрался в 2022 году после того, как закрылось российское подразделение телеканала Eurosport. Поклонники знали Синицына как «голос снукера». мужчина регулярно комментировал международные турниры, был судьей. В Риге работал его бильярдный клуб.

Снукер — тактически сложная разновидность лузного бильярда. Цель — набирать очки, забивая шары в определенной последовательности, используя специальный белый шар (биток).

