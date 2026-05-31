В Реутове организован летний отдых для детей участников СВО

Поддержка семей участников специальной военной операции является одним из важнейших приоритетов в Реутове. В пятницу, 29 мая, стартовала первая в 2026 году оздоровительная кампания для детей этой категории — группа ребят отправилась на отдых в подмосковный лагерь «Литвиново», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках первой смены бесплатными путевками обеспечены порядка 40 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Для них созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания, общения и развития.

Организация качественного отдыха является системной работой, которая ведется на постоянной основе. Данная инициатива успешно реализуется не первый год: так, в летний период 2025 года оздоровление прошли 47 детей из семей участников СВО.

Администрация Реутова желает ребятам ярких впечатлений, новых друзей и прекрасного летнего отдыха, наполненного радостными событиями. Выражаем искреннюю благодарность организаторам лагеря, волонтерам и педагогическому составу за их неоценимый вклад в реализацию этой важной социальной миссии и создание для детей атмосферы заботы и тепла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.