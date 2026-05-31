Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 1–2 июня

В ближайшие дни температура будет плюс 15-21С, ночью — плюс 3-13С. Синоптики обещают переменную облачность, почти без осадков.

1 июня на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

2 июня на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.