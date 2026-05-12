«Чтобы готовить к войне»: Александр Лукашенко заявил о точечной мобилизации

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с главой Минобороны республики Виктором Хрениным заявил, что страна готовится к войне, сообщает БЕЛТА .

«Как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Минск «настроен на мир», однако армия в республике существует, чтобы при необходимости быть готовой вести боевые действия.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказал сомнение в намерении Соединенных Штатов воевать против страны.

