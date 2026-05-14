Ставки по валютным вкладам: стоит ли открывать в 2026 году

Эксперт Андриевская: доходы по валютным вкладам ниже рублевых депозитов в 2026 г

Доходность валютных депозитов в мае 2026 года в разы ниже рублевых вкладов: по юаням можно заработать до 7% годовых, по долларам — не выше 5,25%. Спрос на такой продукт стагнирует из-за продления ограничений ЦБ до 9 сентября, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Доходность валютных вкладов в 2026 году остается значительно ниже рублевых депозитов. По словам Андриевской, максимальные ставки по юаням в крупнейших банках сейчас достигают около 7% годовых, а в большинстве предложений из топ-20 банков находятся в диапазоне 4–7%.

По долларовым депозитам доходность еще ниже. Максимальную ставку (5,25%) сейчас предлагает Банк Национальный резерв, тогда как у большинства крупных банков проценты по валютным вкладам колеблются в пределах 2–5,25%.

При этом интерес россиян к валютным депозитам остается слабым. Причин несколько:

· ограничения ЦБ на операции с валютой продлены до 9 сентября 2026 года;

· курс рубля остается относительно крепким;

· доходность рублевых вкладов заметно выше.

«Спрос на вклады в долларах или в юанях, по нашим оценкам, сейчас стагнирует», — отмечает Андриевская.

На этом фоне рублевые депозиты по-прежнему выглядят для большинства вкладчиков значительно выгоднее. Даже после снижения ставок доходность по ним остается почти вдвое выше валютных предложений крупнейших банков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.