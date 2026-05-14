Зеленский заявил об атаке 1560 дронов на Украину за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшие сутки Россия атаковала Украину 1560 дронами. Он призвал продолжить защиту неба над страной.

«Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин», — написал Зеленский в социальных сетях.

По его словам, за ночь по стране выпустили 670 ударных дронов и 56 ракет — баллистики, аэробаллистики и крылатых ракет. Главной целью президент Украины назвал Киев. Также были атаки по энергетическим объектам в Кременчуге и Черноморске.

Зеленский объяснил, что программа помощи Украине PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) направлена на защиту неба от баллистических ракет. Он призвал Запад продолжить давить на Россию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.