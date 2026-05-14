Зеленский заявил об атаке 1560 дронов на Украину за сутки
Фото - © Телеграмм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшие сутки Россия атаковала Украину 1560 дронами. Он призвал продолжить защиту неба над страной.
«Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин», — написал Зеленский в социальных сетях.
По его словам, за ночь по стране выпустили 670 ударных дронов и 56 ракет — баллистики, аэробаллистики и крылатых ракет. Главной целью президент Украины назвал Киев. Также были атаки по энергетическим объектам в Кременчуге и Черноморске.
Зеленский объяснил, что программа помощи Украине PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) направлена на защиту неба от баллистических ракет. Он призвал Запад продолжить давить на Россию.
