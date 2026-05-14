Мандат ушел в Брянск: экс-губернатор Богомаз стал депутатом ГД вместо Фаррахова

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) передала вакантный мандат депутата Госдумы восьмого созыва бывшему губернатору Брянской области Александру Богомазу. Ранее место в парламенте занимал Айрат Фаррахов из «Единой России», сообщает РИА Новости .

Решение было принято на заседании комиссии в четверг. Члены ЦИК проголосовали единогласно.

Мандат передается зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Единая Россия», Александру Богомазу.

Для Богомаза это возвращение в федеральный парламент. Ранее он уже был депутатом Госдумы, а с сентября 2014 года занимал пост губернатора Брянской области. 13 мая он покинул эту должность.

Фаррахов, чей мандат перераспределили, также является членом «Единой России». Причина освобождения им места в постановлении ЦИК не уточняется.

