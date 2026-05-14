Яна Лантратова стала новым уполномоченным по правам человека в РФ

Госдума избрала председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову («Справедливая Россия») на должность уполномоченного по правам человека в РФ, сообщает РИА Новости .

Лантратова сменила на этом посту Татьяну Москалькову, которая была омбудсменом 10 лет. Ее полномочия закончились в апреле этого года. Москалькова ушла с должности под аплодисменты депутатов.

Госдума рассматривала еще две кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека в России: это член комитета по туризму Артем Прокофьев от КПРФ и первый зампред комитета по имущественным отношениям Иван Сухарев от ЛДПР. Но выбор был сделан в пользу Лантратовой, которая получила большинство голосов (301) от депутатов.

Омбудсмен вступит в должность с момента принесения присяги.

