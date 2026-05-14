«Стахановец»: россияне чаще всего опаздывают на работу во вторник

Во вторник в российских компаниях фиксируют больше всего опозданий сотрудников. Этот день опережает понедельник и средние недельные показатели, сообщает Газета.ru .

Исследование компании «Стахановец» показало, что во вторник сотрудники опаздывают на 23% чаще, чем в понедельник, и на 31% чаще среднего по неделе. При этом пик опозданий смещается: если в понедельник 38% задержек приходится на период с 9:00 до 9:20, то во вторник 44% случаев происходят с 9:20 до 9:45.

Во вторник на 22% чаще, чем в среднем по неделе, сотрудники после опоздания не выходят на связь в течение первого часа. В понедельник этот показатель составляет 14%.

«Таким образом, вторник является днем с наибольшей уязвимостью по дисциплине, особенно для сотрудников с гибридным графиком. Понедельник остается сложным днем для офисных сотрудников, но масштаб проблемы во вторник оказывается системно выше», — резюмировали эксперты.

Самый большой разрыв зафиксирован в компаниях с гибридным графиком: во вторник опоздания там превышают понедельник на 41%. В IT-разработке разница составляет 34%, в рознице — 27%, в финансовом секторе — 18%. В подразделениях, где руководитель сам регулярно опаздывает во вторник, подчиненные нарушают график в 1,7 раза чаще.

