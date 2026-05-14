«Сделал некролог»: украинец отомстил женщине в соцсетях, «похоронив» ее ребенка

сегодня в 16:59

Украинец обиделся и жестоко пошутил про смерть ребенка оппонентки

Украинец поссорился с женщиной в комментариях, обиделся на нее, нашел на странице фото ребенка и придумал историю, как убил его. Об этом в соцсети Threads* рассказал пользователь.

Украинец выложил фото ребенка оппонентки, окрасив его в черно-белый цвет. Внизу справа прикрепил черную ленту, как на снимках умерших.

«Сегодня благополучно скончался безымянный герой. <…> Когда у меня не было мяча для баскетбола, он совершил подвиг, предоставил свое тело в роли мяча», — написал украинец.

После этого у ребенка якобы были «поломан хребет и свернута шея». Затем пользователь написал, что малыш «погиб героем».

Пользователи нашли, что у комментатора в графе «местоположение» стоит «Украина».

