Прерванный путь к мечте: под Брянском погиб знаменитый путешественник Саша Конь
В Брянской области погиб 37-летний житель Ставропольского края Алексей, более известный в сети как путешественник Саша Конь. Трагедия произошла 13 мая в селе Старая Погощь в результате атаки украинского БПЛА, сообщает Baza.
Алексей мечтал добраться пешком из России в Южную Америку. Свое прозвище он получил из-за того, что весь путь преодолевал вместе с тяжелой 300-килограммовой повозкой, которая служила ему передвижным домом.
Это транспортное средство было специально сконструировано для него на одной из СТО в Рязанской области. Там начался его масштабный поход.
Накануне гибели путешественник вошел на территорию Брянской области. Местные жители активно делились в социальных сетях фотографиями и видео встреч с Алексеем. Люди поддерживали его.
