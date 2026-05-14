Бразилец к 20 годам перенес шесть видов рака

У 20-летнего жителя Бразилии Луиса Адольфо с синдромом Ли-Фраумени к двадцати годам выявили шесть различных видов рака. Несмотря на тяжелые диагнозы, он продолжает лечение и сохраняет оптимизм, сообщает «Царьград» .

Первую опухоль врачи обнаружили у Луиса в три года — это была рабдомиосаркома, злокачественное новообразование мышечной ткани. В семь лет у него диагностировали остеосаркому — рак кости, который после лечения возник повторно. Позже появились опухоли в кишечнике и легких. Один из выявленных видов рака оказался настолько редким, что специалисты не смогли точно определить его тип.

Медики объяснили, что причиной множественных заболеваний стал синдром Ли-Фраумени. Он связан с мутацией гена TP53, который в норме защищает организм от развития опухолей. При таком нарушении риск онкологии резко возрастает. По статистике, около 70% мужчин и до 100% женщин с этим синдромом заболевают раком к 70 годам.

В Бразилии заболевание встречается чаще, чем в других странах. Из-за так называемой мутации-основателя, возникшей около 300 лет назад, в южных и юго-восточных регионах каждый трехсотый житель является носителем измененного гена.

«Секрет заключается в том, чтобы не сдаваться и стараться видеть за любыми проблемами что-то хорошее», — рассказал Луис журналистам.

Молодой человек регулярно проходит обследования, чтобы выявлять новые опухоли на ранних стадиях и продолжать лечение.

