Мужчина откусил ухо оппоненту в ночном конфликте из-за шума в Петербурге

Росгвардия задержала мужчину, который откусил ухо молодому человеку в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга ночью произошла драка с тяжелыми последствиями. Конфликт случился у заведения Dogue Bar на улице Жуковского, там один из мужчин откусил оппоненту ухо, сообщает «Фонтанка» .

По предварительной информации, компания молодых людей громко вела себя на улице. Из соседнего дома спустился мужчина и сделал им замечание. Между сторонами началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку.

В ходе драки мужчина откусил часть уха одному из оппонентов. Друзья пострадавшего вызвали скорую помощь и полицию. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Нападавшего задержали. Откушенный фрагмент уха нашли, поместили в пакет и передали медикам для возможного пришивания. Обстоятельства произошедшего выясняются.

