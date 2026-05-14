Мужчина откусил ухо оппоненту в ночном конфликте из-за шума в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга ночью произошла драка с тяжелыми последствиями. Конфликт случился у заведения Dogue Bar на улице Жуковского, там один из мужчин откусил оппоненту ухо, сообщает «Фонтанка».
По предварительной информации, компания молодых людей громко вела себя на улице. Из соседнего дома спустился мужчина и сделал им замечание. Между сторонами началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку.
В ходе драки мужчина откусил часть уха одному из оппонентов. Друзья пострадавшего вызвали скорую помощь и полицию. На место прибыли сотрудники Росгвардии.
Нападавшего задержали. Откушенный фрагмент уха нашли, поместили в пакет и передали медикам для возможного пришивания. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.