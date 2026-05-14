Межрегиональный форум «Русский мир» пройдет в Перми 24 мая

сегодня в 20:14

XXII Межрегиональный форум «Русский мир» пройдет 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Перми, сообщает Telegram-канал «ГЕН России» .

Форум «Русский мир» — это открытое пространство для всех, кто гордится историческим и культурным наследием России и верит в ее будущее.

В Год единства народов России особое значение приобретает внимание и уважение к самобытности каждого этноса как основы единой и гармоничной культуры.

В рамках Форума будут реализованы мероприятия деловой, творческой и ремесленной программ. Формы мероприятий разнообразны: круглые столы, киноклуб, лаборатория, ярмарка, конкурсы «Калинка-малинка» и «Прикамье мастеровое».

