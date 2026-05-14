Потерял жену и дочь: Молчанов в последние годы жизни столкнулся с чередой утрат

75-летний телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов в последние годы жизни не только боролся с онкологией, но и столкнулся с чередой утрат, которые сильно подкосили его, пишет Teleprogramma.org .

Несколько лет назад у телеведущего нашли рак. Его здоровье стало стремительно ухудшаться. В 2021 году Владимиру Кирилловичу пересадили печень. В 2022 году новая напасть — у телеведущего случился инфаркт.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Молчанов продолжал работать. Он выходил в эфир, даже когда рак прогрессировал. Только за последний год телеведущего пять раз госпитализировали с резкими болями в животе.

В декабре 2022 года из жизни ушла его супруга Консуэло Сегура. Вместе они были около 50 лет. Телеведущий надолго слег с болезнью после кончины жены.

В марте 2026 года Молчанов пережил новую трагедию — ушла из жизни его дочь Анна. Отец и дочь лежали в одной клинике и лечились от рака. Телеведущий приходил к наследнице в реанимацию и даже успел попрощаться с ней.

Это окончательно подкосило Молчанова. Телеведущий скончался через полтора месяца после похорон дочери. Коллега журналиста Арина Шарапова считает, что его убил не рак, а потеря родных.

