МВФ: мировая экономика развивается по неблагоприятному сценарию

Международный валютный фонд дал оценку состоянию мировой экономики. Там заявили, что ситуация развивается по неблагоприятному сценарию, сообщает РИА Новости .

Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак отметила, что на мировую экономику негативно влияет затянувшаяся напряженность на Ближнем Востоке и сохраняющиеся проблемы с проходом судов через Ормузский пролив.

«Мы очевидно выходим за рамки базового сценария в сторону неблагоприятного сценария или уже в нем», — отметила она.

В том числе неблагоприятные прогнозы сохраняются из-за повышенных цен на нефть в мире по сравнению с базовой оценкой фонда. Растет и инфляционное давление.

Еще в апреле в фонде заявили, что мировой экономике угрожает глобальная рецессия в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. В МВФ спрогнозировали, что ее темпы роста снизятся на 1,3 процентного пункта уже в 2026 году. В 2027 году они упадут еще на 1,1 процентного пункта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.