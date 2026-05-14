МВФ: мировая экономика развивается по неблагоприятному сценарию
Фото - © Sergakoff / Фотобанк Лори
Международный валютный фонд дал оценку состоянию мировой экономики. Там заявили, что ситуация развивается по неблагоприятному сценарию, сообщает РИА Новости.
Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак отметила, что на мировую экономику негативно влияет затянувшаяся напряженность на Ближнем Востоке и сохраняющиеся проблемы с проходом судов через Ормузский пролив.
«Мы очевидно выходим за рамки базового сценария в сторону неблагоприятного сценария или уже в нем», — отметила она.
В том числе неблагоприятные прогнозы сохраняются из-за повышенных цен на нефть в мире по сравнению с базовой оценкой фонда. Растет и инфляционное давление.
Еще в апреле в фонде заявили, что мировой экономике угрожает глобальная рецессия в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. В МВФ спрогнозировали, что ее темпы роста снизятся на 1,3 процентного пункта уже в 2026 году. В 2027 году они упадут еще на 1,1 процентного пункта.
