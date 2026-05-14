Мини-сад, обустроенный москвичкой на крыше супермаркета, уничтожили

Жительница Москвы обустроила самодельную зеленую веранду на крыше супермаркета на проспекте Мира в Москве. После того, как ролик о мини-саде стал популярен в Сети, сотрудники УК решили снести его, сообщает «Афиша Daily» .

Женщина занималась озеленением крыши около 40 лет. Раньше мини-сад не вызывал ни у кого вопросов, но как только о нем заговорили СМИ и Telegram-каналы, к хозяйке несанкционированной веранды нагрянули сотрудники управляющей компании.

По словам дочери москвички, они пообещали вызвать полицию и заявили, что садик, который существовал 40 лет, надо снести. Вскоре работники зачистили крышу всего за один день.

Хозяйка веранды и ее супруг тяжело перенесли утрату. Для них мини-сад «был отдушиной» и поддержкой на пенсии, как призналась их дочь.

Сейчас пожилая пара пытается спасти зеленую зону. Они вместе с соседями написали районным властям с просьбой помочь в легализации проекта благоустройства.

