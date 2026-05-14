Дизайнер из Новосибирска создал платье для Кэти Перри
Знаменитая певица Кэти Перри появилась на обложке своего нового альбома в наряде от дизайнера из Новосибирска Даниила Анциферова, сообщает NGS.RU.
Модельер создал для артистки пыльно-розовое облегающее платье фасона Fertility Dress. Одной из его главных фишек стало глубокое декольте.
В данном платье певица позировала для обложки своего нового альбома The Ones That Got The Plays. Перри также поделилась снимком в наряде в Instagram* — репост тут же появился в аккаунтах Даниила и его бренда.
«She’s truly a DA girl», — написано в аккаунте бренда дизайнера. Это можно перевести как «Наша девочка».
Даниил Анциферов родом из Новосибирска, но свою карьеру преимущественно строил в Москве. У него есть бренд Daniil Antsiferov, чье производство находится в российской столице. Там же расположен и шоурум дизайнера. При создании коллекций Даниил вдохновляется фильмами разных эпох и их персонажами.
* принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
