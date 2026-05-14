Прокуратура Москвы контролирует дело о ДТП, где Infiniti протаранил остановку

Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в центре города. Авария произошла рядом со станцией метро «Проспект Мира» на одной из остановок, где люди ждали общественный транспорт.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате пострадали три пешехода, которые находились на тротуаре. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление причин и обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

По факту ДТП проводится проверка. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

